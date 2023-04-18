Специальные выставки-продажи верхней одежды из натуральной кожи открылись в Приморье. Что представлено и где сейчас работают ярмарки — рассказывает Екатерина Карначева.

Десятки моделей курток — в том числе популярные «пилоты», «косухи», а также кожаные плащи, демисезонные дубленки… Есть эксклюзивные вещи — из кожи бизона или с мехом волка.

Георгий Сусанин, официальный представитель на Дальнем Востоке компании «Союз импортеров»:

"В магазинах совсем другое ценообразование. Компания «Союз импортеров» привозит вещи через параллельный импорт. Это изначально очень выгодное предложение. Приходит очень много покупателей. За счет оборота минимальная торговая наценка".

Выставки-продажи работают в Лесозаводске — Калининская, 9А (цокольный этаж) — 21 апреля, в Лучегорске — 4-й микрорайон, дом 3 (цокольный этаж), бывший магазин «Маркет» - 22 апреля. И в Арсеньеве — в торговом центре «Радуга», Жуковского, 39/1 (1-й этаж), бывший «Примсоцбанк» - до 23 апреля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]