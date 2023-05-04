Врачи скорой и ГИБДД на месте: Водитель Lexus пострадал в ДТП в центре Владивостока

ДТП случилось сегодня, 4 апреля, в районе ул. Адмирала Фокина, 25, - сообщает "Вести: Приморье". В результате аварии пострадал водитель Lexus.

Как уточняет Телеграм-канал "Автогарант", водитель Toyota Sai при выезде со второстепенной не пропустил Lexus, в результате произошло столкновение.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

Движение из центра города замедлено.

Источник видео - Телеграм-канал "Автогарант"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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