«Останетесь без денег, не вздумайте даже разговаривать»: Новая схема обмана

Новую схему обмана воплощают в жизнь мошенники, представляясь сотрудниками Банка, сообщают «Вести:Приморье».

Гражданам стали поступать звонки на телефон. Так называемый «представитель банка» уточняет, что ему одобрен кредит. Якобы, все проверки пройдены, остается лишь уточнить некоторые данные, и гражданин получит деньги на выгодных условиях.

Так, пользователь мессенждеров vestiprim рассказала, что такое предложение ей поступило буквально накануне.

Вечером, 4 мая, около семи, позвонили на телефон. Представились сотрудником банка и рассказали, что я могу получить деньги. При этом назвали мое имя. Звонили с номера 8-991-.... Я сказала, что ничего не оформляла и положила трубку.

Отметим, Банк никогда не требует подтвердить какие-то данные по телефону. Не настаивает на том, чтобы Вы провели какие-либо действия через банкомат или онлайн. Настоящие сотрудники банков приглашают прийти в офис, где можно уточнить все вопросы.

Специалисты рекомендуют сразу класть трубку, не разговаривая с тем, кто звонит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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