«Останетесь без денег, не вздумайте даже разговаривать»: Новая схема обмана
Новую схему обмана воплощают в жизнь мошенники, представляясь сотрудниками Банка, сообщают «Вести:Приморье».
Гражданам стали поступать звонки на телефон. Так называемый «представитель банка» уточняет, что ему одобрен кредит. Якобы, все проверки пройдены, остается лишь уточнить некоторые данные, и гражданин получит деньги на выгодных условиях.
Так, пользователь мессенждеров vestiprim рассказала, что такое предложение ей поступило буквально накануне.
Отметим, Банк никогда не требует подтвердить какие-то данные по телефону. Не настаивает на том, чтобы Вы провели какие-либо действия через банкомат или онлайн. Настоящие сотрудники банков приглашают прийти в офис, где можно уточнить все вопросы.
Специалисты рекомендуют сразу класть трубку, не разговаривая с тем, кто звонит.