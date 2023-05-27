"Один на стреме. Прямо ОПГ": инцидент в ТЦ Владивостока попал на видео

26 мая во Владивостоке в торговом центре "Море" четверо несовершнолетних похитили три самоката, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Телеграм-канал "Приморье Онлайн". Момент кражи сняла камера видеонаблюдения, установленная в ТЦ.

На кадрах видно, что ребята вполне отдают себе отчет в том, что они совершают что-то незаконное. Один из ребят постоянно поглядывает по сторонам, чтобы предупредить друзей в случае опасности.

Пострадавшая сторона разместила в соцсети пост, в котором обращается к владивостокцам с просьбой: если кто-то узнал на видео своих детей или знакомых, обратиться по телефону +7(964)445-58-71 в Виктору, чтобы вернуть украденное законным владельцам.

"Один на стреме. Прямо ОПГ. С этих лет. Надо объяснить деткам, пока не покатились по наклонной...", - комментируют пользователи Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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