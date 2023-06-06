Большегруз обрушил мост в Приморье

Большегруз, перевозивший скальник, повредил мост в Лазовском округе Приморья перед Сокольчами, сообщает "Вести: Приморье". Специалисты АО "Примавтодор" выехали на повреждённый участок.

По данным администрации Лазовского округа, поврежден деревянный мост на 176 километре трассы Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово.

В настоящий момент проезд доступен только для легкового автотранспорта (одностороннее движение).

Источник видео - администрация Лазовского округа

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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