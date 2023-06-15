«Новая мобилизация»: Президент пояснил вопрос на встрече с военкорами в Кремле

Президент России Владимир Путин заявил, что в новой мобилизации сегодня нет необходимости, сообщают «Вести:Приморье».

Россия на данный момент не имеет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Об этом он заявил во время встречи с военкорами, которая состоялась в Кремле.

Владимир Путин подчеркнул, что с января в российскую армию набрали более 150 тысяч контрактников.

А у нас мобилизация была 300 [тыс.]....Работа продолжается. За прошедшую неделю контракт подписали 9,5 тысячи граждан. В этих условиях Минобороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]