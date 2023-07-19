О выплате зарплаты «в конверте» можно анонимно сообщить по телефону «горячей линии» налоговой службы

В Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю круглосуточно в режиме автоответчика работает телефон «горячей линии» 8 (423) 241-13-51, по которому любой гражданин может сообщить о фактах неформальной занятости или выплаты «серой» заработной платы организациями и индивидуальными предпринимателями.

Телефон «горячей линии» - это канал обратной связи от граждан, созданный в целях выявления и оперативного реагирования на возможные проявления неформальной занятости, уклонение работодателей от официального оформления трудовых отношений с работниками и применения скрытых схем выплаты заработной платы «в конвертах».

Неформальная занятость только на первый взгляд может показаться самым оптимальным способом получения дохода. Однако работник не всегда задумывается, что неофициальная трудовая деятельность «лишает» его заслуженного пенсионного обеспечения, оплаты больничных листов, отпускных, выходных пособий при увольнении, и даже получения кредитных продуктов у банков. Кроме того, получая серую зарплату, гражданин лишает себя права на получение налогового вычета при покупке недвижимости, получения платных медицинских услуг, обучения на договорной основе и других преференций.

Напомним, телефон «горячей линии» работает круглосуточно в режиме автоответчика. Обратиться гражданин может анонимно. При этом у него должны быть сведения об том, где выплачивается зарплата «в конверте»: наименование и место расположения организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]