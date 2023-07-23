Пробка в районе Кипарисово достигла «исторического максимума»

Протяженность пробок в районе кипарисовского путепровода на трассе Владивосток - Уссурийск достигла максимума, сообщают "Вести: Приморье".





Водители сообщают о гигантском заторе на федеральной трассе, который почти не движется. Жители краевой столицы возвращаются домой по двум направлениям со стороны Уссурийска и Раздольного. В районе Кипарисово все вынуждены заезжать в «узкое горлышко» ремонтируемого участка.





Общая протяженность затора составляет более 20 километров.





Водители жалуются, что с наступлением пляжного сезона и увеличением трафика дорога в направлении Уссурийска стала мучительной.





Подрядчик путепровода перестал регулировать движение. Если еще несколько недель назад рабочие самостоятельно организовывали реверсивный проезд, то сейчас не делают этого, хотя это просто необходимо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]