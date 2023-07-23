Новости Общество Экономика

Пробка в районе Кипарисово достигла «исторического максимума»

Пробка в районе Кипарисово достигла «исторического максимума»

Протяженность пробок в районе кипарисовского путепровода на трассе Владивосток - Уссурийск достигла максимума, сообщают "Вести: Приморье".


Водители сообщают о гигантском заторе на федеральной трассе, который почти не движется. Жители краевой столицы возвращаются домой по двум направлениям со стороны Уссурийска и Раздольного. В районе Кипарисово все вынуждены заезжать в «узкое горлышко» ремонтируемого участка. 


Общая протяженность затора составляет более 20 километров. 


Водители жалуются, что с наступлением пляжного сезона и увеличением трафика дорога в направлении Уссурийска стала мучительной.


Подрядчик путепровода перестал регулировать движение. Если еще несколько недель назад рабочие самостоятельно организовывали  реверсивный проезд, то сейчас не делают этого, хотя это просто необходимо.  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

"Вести: Приморье" в Telegram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!