"По горло в воде": потоп в Приморье достиг рекордных значений

Рядом с Уссурийском уровень воды почти достиг человеческого роста, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Жители Михайловки сообщают, что многие улицы в селе затоплены, часть домов ушли под воду по самые окна.

Такие кадры попали на камеру в Михайловке. Несколько человек пытаются пройти по улице, но воды в прямом смысле по горло.

Источник видео - Vl.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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