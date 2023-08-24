Во Владивостоке автовоз скатился на припаркованный Toyota Crown

Сегодня утром в районе ул. Днепровской, 21в во Владивостоке произошло ДТП, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным Телеграм-канала "Автогарант", автовоз скатился на припаркованный Toyota Crown и забор.

По предварительным данным, никто в ДТП не пострадал.

Источник видео - "Автогарант"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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