"Мерзость какая": поступок мужчины на Золотом мосту вызвал негодование общественности
Владивостокского автолюбителя возмутил поступок мужчины на Золотом мосту.
Житель Владивостока выложил в Сеть видео, на котором мужчина, пренебрегая правилами морали, справляет нужду на глазах у многочисленных автолюбителей, которые, стоя в пробке на Золотом мосту, вынуждены наблюдать эту неприятную картину.
"Ехали со стороны Чуркина и стоит это чудо длинное, сс..., никого не стесняясь", - пишет автор видео в социальной сети.
Многие подписчики паблика поддержали возмущенного автолюбителя:
"Какая мерзость! Едешь с ребенком, а тут это чудо стоит. Что? Публично справлять нужду стало уже нормой?",
"Животные в естественной среде обитания",
"Да уж одичал народ".
Но многие пользователи Сети встали на защиту героя видеоролика:
"Я все понимаю - не культурно. Но тут можно сказать безвыходная ситуация",
"Попробуй еще найди общественные туалеты в вашем городе",
"Что естественно, то не безобразно. А что делать, если пробки, а биотуалетов на мосту нет?",
"Пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь",
"Может у парня недержание...".
Источник видео - Телеграм-канал DPS VL