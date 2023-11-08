"Мерзость какая": поступок мужчины на Золотом мосту вызвал негодование общественности

Владивостокского автолюбителя возмутил поступок мужчины на Золотом мосту.

Житель Владивостока выложил в Сеть видео, на котором мужчина, пренебрегая правилами морали, справляет нужду на глазах у многочисленных автолюбителей, которые, стоя в пробке на Золотом мосту, вынуждены наблюдать эту неприятную картину.

"Ехали со стороны Чуркина и стоит это чудо длинное, сс..., никого не стесняясь", - пишет автор видео в социальной сети.

Многие подписчики паблика поддержали возмущенного автолюбителя:

"Какая мерзость! Едешь с ребенком, а тут это чудо стоит. Что? Публично справлять нужду стало уже нормой?",

"Животные в естественной среде обитания",

"Да уж одичал народ".

Но многие пользователи Сети встали на защиту героя видеоролика:

"Я все понимаю - не культурно. Но тут можно сказать безвыходная ситуация",

"Попробуй еще найди общественные туалеты в вашем городе",

"Что естественно, то не безобразно. А что делать, если пробки, а биотуалетов на мосту нет?",

"Пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь",

"Может у парня недержание...".

Источник видео - Телеграм-канал DPS VL

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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