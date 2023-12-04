Кому добавят зарплату?: Правительство РФ выделило дополнительные средства

Более 11 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на повышение заработной платы отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений, - сообщает "Вести: Приморье". Такое распоряжение подписал на прошлой неделе председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры, - отметили в правительстве РФ. Из выделенных средств более 4,6 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и почти 2 млрд рублей – научных. Более 3,8 млрд рублей получат медицинские учреждения и свыше 890 млн рублей – учреждения культуры.

Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов Президента от 2012 года об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, согласно которым зарплаты среднего и младшего медицинского персонала, школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.

«Глава государства подчёркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 30 ноября, добавив, что на эти цели в 2023 году Правительство уже направило свыше 36 млрд рублей.

Оплата труда. Доходы населения

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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