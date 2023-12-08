Легендарному снайперу с позывным "Ярый" присвоено звание Героя России

Командиру группы тяжелых снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным "Ярый" присвоено звание Героя России.

Ярый посвятил многие годы снайперскому делу, а добившись совершенства в снайпинге, начал учить подчинённых. Он создал одно из самых эффективных снайперских подразделений на СВО-группу тяжёлых снайперов, которых боятся все противники. Был неоднократно ранен, но каждый раз возвращался в своё подразделение. Результаты работы группы привлекли внимание высокого руководства, после чего в зоне СВО для передачи боевого опыта была организована школа снайпинга группировки Восток.



Ярый объединил в школе всё самое лучшее в мировом снайперском деле. Сделал многое для оснащения подразделений лучшим высокоточным оружием. Является наставником у многих молодых, но уже много добившихся снайперов - высокоточников.

Ранее Ярый и военный обозреватель Алексей Суконкин дали интервью ГТРК "Владивосток".





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]