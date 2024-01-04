«Там половина тела торчит? Реанимация на месте»: жесткое ДТП – во Владивостоке

Жители Приморья бурно обсуждают в Сети аварию, которая произошла в районе улицы Адмирала Юмашева, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, автомобиль Toyota Aqua перевернулся. Лежит на крыше колесами вверх. На место происшествия прибыла бригада реанимации. Машина получила серьезные механические повреждения. Многим показалось, что рядом с автомобилем лежит половина тела человека. Однако предполагают, что это части машины, которые отвалились во время переворота.

Детали происшествия уточняются.

Приморцы недоумевают, как такое произошло.

«Как это он так летел?».

«Там половина тела торчит?».

«Реанимация значит все серьезно».

«Жесть с утра такое».

«Не не тело бампер отвалился».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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