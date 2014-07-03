Жители Находки после купания в море покрываются странными волдырями

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм-паблик nhknews.ru, жительница Находки после купания в море покрылась непонятными волдырями.

«В Находке на пляже Лесная либо заражение воды, либо какие-то водоросли ядовитые. Многие после купания в море покрылись волдырями. Около 20 человек попали в больницу. Хотим предупредить об опасности жителей и гостей города», - говорит пострадавшая женщина.

Читатели паблика устроили своеобразную перекличку:

juliya_rostova6: «У нас у ребенка тоже вся кожа в пузырьках, я думала, аллергия на солнце. Мы купались на Волне».

Baluevagala: «Вчера были там, купались. Никаких волдырей,нам повезло»



surf_nhk: «Может, медузы?»



vredina.tao: «Предполагаю, что это стрептодермия. Очень часто бывает после пляжей».



Tantosina: «На волне тоже самое! Соседка покрылась волдырями»



ms.inmi: «После моря на Мыс Астафьева покрылась сыпью на ногах и руках. Сильно чесались».

Danilgoordeev: «Это не медузы... Это водоросли».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]