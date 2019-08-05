В Уссурийске пресечена деятельность нелегального игорного заведения
Житель Уссурийска с помощью троих знакомых организовал незаконное игорное заведение. Сотрудники полиции и следственного комитета при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали организатора и его соучастников.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в заведении и по местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъята компьютерная техника, игорные автоматы, денежные средства в долларах и в рублях.
СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным пунктом «а» части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные организация и проведение азартных игр).
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - до четырех лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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