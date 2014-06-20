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Житель Владивостока на велосипеде отправился в Амурскую область и пропал

Житель Владивостока на велосипеде отправился в Амурскую область и пропал

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

31-летний житель Владивостока 4 июля ушел из дома и пропал. Об этом в полицию сообщила его сестра.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, мужчина собрал свои вещи и оставил записку о том, что поехал в Амурскую область. В настоящее время местонахождение гражданина неизвестно. На связь с родными житель Владивостока не выходит. Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск мужчины.

Пропал Козицов Андрей Романович, 09.03.1988 года рождения, уроженец села Албазино Амурской области.

Приметы: на вид 30 - 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно русые коротко подстрижены, лицо европейского типа.

Был одет: демисезонная ветровка темного цвета с красным воротником, футболка в зелено-белую полоску, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: на лице жировики, на левом запястье с внешней стороны шрам от удара топором, на правом боку под ребрами шрам в виде звездочки.

При себе имел черный рюкзак с вещами, гражданский паспорт, велосипед.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: дежурная часть - 8 (423) 2267171; для звонка с мобильного телефона -102, Отдел уголовного розыска - 8 (423) 2269247.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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