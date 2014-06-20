Житель Владивостока на велосипеде отправился в Амурскую область и пропал
31-летний житель Владивостока 4 июля ушел из дома и пропал. Об этом в полицию сообщила его сестра.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, мужчина собрал свои вещи и оставил записку о том, что поехал в Амурскую область. В настоящее время местонахождение гражданина неизвестно. На связь с родными житель Владивостока не выходит. Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск мужчины.
Пропал Козицов Андрей Романович, 09.03.1988 года рождения, уроженец села Албазино Амурской области.
Приметы: на вид 30 - 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно русые коротко подстрижены, лицо европейского типа.
Был одет: демисезонная ветровка темного цвета с красным воротником, футболка в зелено-белую полоску, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки черного цвета.
Особые приметы: на лице жировики, на левом запястье с внешней стороны шрам от удара топором, на правом боку под ребрами шрам в виде звездочки.
При себе имел черный рюкзак с вещами, гражданский паспорт, велосипед.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в отдел полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: дежурная часть - 8 (423) 2267171; для звонка с мобильного телефона -102, Отдел уголовного розыска - 8 (423) 2269247.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.11.2014 Трое подростков бесследно исчезли в Приморье
-
11.07.2014 В Приморье из спецшколы сбежали пять подростков
-
22.01.2018 В Приморье разыскиваются подростки, пропавшие в Партизанске
-
20.06.2014 Внимание, розыск!
-
19.10.2017 В Приморье пропал подросток
-
20.12.2017 Полиция просит помочь в установлении личности погибшего мужчины
Добавить комментарий