Яндекс подтвердил, что у жителей Владивостока и Хабаровска разные вкусы
Два вечных друга-соперника Владивосток и Хабаровск снова оказались по разные стороны в вопросе гастрономических предпочтений. Аналитики «Яндекса» подсчитали, какую окрошку предпочитают жители дальневосточных регионов и оказалось, что у хабаровчан и приморцев разные вкусы, сообщает «Вести: Приморье».
Так, по данным поисковика «Яндекс», приморцы этим летом чаще интересуются окрошкой на квасе, в то врем как жители соседнего Хабаровского края предпочитают летний холодный суп на основе кефира.
К слову, жители только трех дальневосточных регионов (Магаданская область, Амурская область и Хабаровский край) выбирают молочный напиток (кефир) в качестве основы окрошки, остальные предпочитают заправлять ее квасом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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