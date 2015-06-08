Стала известна деловая программа Восточного экономического форума - 2019

Деловая программа Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года, включает около 50 мероприятий, сообщается на сайте форума.

Программа поделена на четыре тематических блока: "Новые решения для ускорения экономического роста", "Создавая условия для бизнеса", "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" и "Новые решения для повышения качества жизни".

В рамках блока "Новые решения для ускорения экономического роста" участники обсудят меры, необходимые для развития Дальнего Востока и повышения инвестиционной привлекательности региона: например, территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, программа "Дальневосточный гектар", меры финансовой и нефинансовой поддержки инвесторов.

В блок "Создавая условия для бизнеса" войдут вопросы создания новых возможностей для инвестиций на Дальнем Востоке. В частности, защита прав инвесторов и совершенствование законодательства, вопросы развития малого и среднего бизнеса, цифровизация государственного управления и меры поддержки в сферах нефтехимии и туризма.

Блок "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества" будет посвящен экономическому взаимодействию России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в вопросах научно-технического сотрудничества, цифровой трансформации торговли, будущего российской Арктики и транспортных коридоров на Дальнем Востоке.

Блок "Новые решения для повышения качества жизни" будет включать вопросы социального развития Дальнего Востока. На дискуссиях в рамках темы будут обсуждаться вопросы повышения качества образования, привлечения частных инвестиций в социальную сферу региона, развития городской среды и создания городов будущего.

В рамках ВЭФ-2019 также запланированы пять страновых бизнес-диалогов представителей российского бизнеса с участниками из Японии, Индии, Китая, Республики Корея и АСЕАН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]