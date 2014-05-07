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Во Владивостоке разыскивают родственников героев легендарной схватки с фашистами под Малой Россошкой

Фото: История.РФ

Для съемок документального фильма телеканал "Россия" объявляет поиск родственников Героев Великой Отечественной войны, которые в составе 87-ой стрелковой дивизии участвовали в легендарной схватке с фашистами недалеко от хутора Малая Россошка, под Сталинградом, 24 августа 1942 года. Родственников этих бойцов просят выйти на связь с редакцией программы «Вести: Приморье». Присылайте историю своей семьи на нашу электронную почту news@vestiprim.ru и звоните по телефону 8 914 978 54 29.

Не оставайтесь равнодушны, помогите журналистам рассказать всей стране о подвиге ваших предков.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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