На трассе Седанка - Патрокл фура превратила микроавтобус в груду металла
Серьезная автоавария произошла во вторник, 6 августа, на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке. Как сообщают очевидцы в соцсетях, не доезжая до съезда на Снеговую Падь фура столкнулась с микроавтобусом. В результате аварии, последний превратился в груду металла. Однако обошлось без жертв.
В районе ДТП образовалась многокилометровая пробка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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