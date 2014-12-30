Автобус с туристами провалился в дорожную яму во Владивостоке
Туристический автобус компании «Эллада» провалился в яму на Пушкинской возле лютеранской кирхи. Как говорят очевидцы, недавно там был порыв теплотрассы, под дорожным покрытием образовалась пустота. Автобус угодил задним колесом в провал и не смог выехать самостоятельно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Водитель не заметил провал и при развороте заехал в него задним колесом. Асфальт под тяжестью машины провалился и потянул ее за собой. Выехать самостоятельно автобус не смог. Сейчас он находится на том же месте и ждет тягача. Туристов пересадили в другой автобус и увезли.
Напомним, на Пушкинской располагается ансамбль исторических зданий, а также нижняя станция фуникулера. Ежедневно сюда привозят множество туристов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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