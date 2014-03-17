В Приморье водитель неустановленного автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
5 августа в темное время суток в районе 25 километра автодороги Михайловка - Турий Рог был совершен наезд на пешхода, - сообщает "Вести: Приморье".
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, водитель на неустановленном транспортном средстве, двигаясь со стороны поселка Турий Рог в направлении Михайловки сбил пешехода на проезжей части дороги. В результате ДТП 55-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водитель с места автоаварии скрылся, не оказав помощи пострадавшему. На месте ДТП остались фрагменты кузова неустановленного транспортного средства.
В дальнейшем 65-летний водитель автомашины "Тойота Приус", двигаясь со стороны поселка Турий Рог в направлении села Михайловка, совершил наезд на сбитого пешехода, лежавшего на правой полосе дороги по ходу движения транспортного средства, после чего следовавшая за ней еще одна "Тойота Приус" под управлением 32-летнего водителя также совершила наезд на мужчину.
ДТП произошло в темное время суток, искусственное освещение отсутствует, дорожное покрытие сухое, асфальтобетонное без видимых повреждений. Замечаний в содержании улично-дорожной сети не выявлено. Данный участок дороги очагом аварийности не является.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление марки автомобиля и личности водителя, совершившего смертельное ДТП.
По факту автоаварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований.
Очевидцев ДТП, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющих запись видеорегистратора, полиция просит обратиться по телефонам (423)2310-408 – дежурная часть ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
По данным Госавтоинспекции региона за прошедшие сутки на дорогах Приморского края зарегистрировано 77 дорожно-транспортных происшествий: 6 ДТП с пострадавшими, 71 – с материальным ущербом. Погибло 3 человека, 10 – получили травмы различной степени тяжести, повреждено 143 транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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