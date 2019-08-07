"Пульс. Здоровое Приморье": Как и где избавиться от наркозависимости.
Излечение от наркозависимости от врачей зависит лишь на 10%, остальное - от самого пациента. Подробности в программе "Пульс. Здоровое поколение".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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