38 избирательных кампаний пройдет в Приморье в единый день голосования 8 сентября
"Вести: Приморье. Интервью" с заместителем председателя изибирательной комиссии Приморского края Романом Охотниковым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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