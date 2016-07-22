"Радиоприбору" придется вернуть в казну Приморья 178 млн. рублей

ОАО «Радиоприбор» в 5-м Арбитражном апелляционном суде проиграл дело о взыскании с предприятия 178 млн рублей по иску от департамента промышленности Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru. Как оказалось, субсидия, выделенная краевой администрацией заводу-банкроту на погашение зарплатных долгов, должна быть возвращена обратно в бюджет из-за невыполненного условия о сохранении рабочих мест.

Заводу «Радиоприбор» придется вернуть 178 млн рублей, которые в виде субсидии выделили предприятию-банкроту из бюджета Приморского края, обратно в региональную казну. Соответствующий иск еще год назад подал в Арбитражный суд департамент промышленности АПК.

8 августа дело рассматривал уже 5-й Арбитражный апелляционный суд – и признал требования истца законными и подлежащими удовлетворению.

По версии департамента, которую поддерживает и краевая администрация, выступающая третьим лицом в деле, в 2016 году ОАО «Радиоприбор» была выделена целевая субсидия на погашение долгов по заработной плате перед работниками в размере 178 млн рублей. Одним из условий соглашения между банкротом и краем было сохранение рабочих мест. Однако завод эти требования не выполнил. В связи с чем департамент обратился к руководству предприятия с письменной претензией, но она осталась без ответа.

Представители «Радиоприбора» в свою очередь сослались на то, что субсидия являлась безвозвратной при условии соблюдения ответчиком ее целевого характера, то есть погашения долгов по зарплате. А требование распоряжений о предоставлении субсидии при необходимости сохранять рабочие места противоречит требованиям федерального закона о банкротстве.

С тем, что «Радиоприбор» все выделенные средства, которые перечислялись тремя траншами, пустил на погашение зарплатных долгов, никто и не спорит. Однако людей все-таки сократили – в течение 2016 года в КГБУ «Приморский центр занятости населения» были предоставлены сведения о высвобождении 1019 работников – в том числе 53 женщин, которые находились в декретном отпуске. За 2016 год в центр занятости обратились 715 человек, уволенных ответчиком, в том числе 706 человек по причине сокращения численности или штата работников. В 2017 году ответчиком в центр занятости были предоставлены сведения на 35 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, по информации исполнительного директора ответчика женщины должны быть уволены по личному заявлению. Всего за 2017 год в центр занятости обратились 25 человек, уволенных ответчиком, в том числе 17 человек, уволенных по причине сокращения численности или штата работников. Также в письме указано, что в соответствии с реестром организаций, имеющих задолженность по заработной плате, задолженность ответчика по заработной плате составляет 398,2 миллиона рублей.

Суд уточнил, что «Радиоприбор» не представил доказательств тому, что после получения субсидии принял все «возможные, разумные и эффективные меры» для сохранения рабочих мест. Соответственно, этот пункт соглашения выполнен не был.

Таким образом иск о взыскании с ОАО «Радиоприбор» всей суммы субсидии обратно в бюджет был удовлетворен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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