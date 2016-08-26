Бизнес-делегация пяти индийских штатов посетит Дальний Восток в преддверии ВЭФ-2019

Представительная делегация Индии во главе с министром торговли и промышленности Пиюшем Гоялом посетит Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. В этом году Индия станет страной – гостем Форума, а премьер-министр Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя.

12 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет пленарное заседание в рамках деловой миссии. В мероприятии примут участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр торговли и промышленности Республики Индии Пиюш Гоял, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители федеральных и региональных властей.

Запланированы выступления глав дальневосточных регионов о перспективных направлениях российско-индийского сотрудничества. На повестке – угольная промышленность Камчатки, проекты в сфере нефтегазохимии на Сахалине, потенциал сельского хозяйства в Амурской области, проекты деревообрабатывающей отрасли в Хабаровском крае, сотрудничество в алмазогранильной отрасли с Якутией, развитие туризма с Бурятией.

С ответными выступлениями о перспективах сотрудничества выступят главы индийских штатов Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам. По итогам обсуждений планируется подписание меморандумов о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]