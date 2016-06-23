На ВЭФ-2019 будет представлен «банк сельхозземель»
Презентация нового сервиса пройдет на юбилейном пятом Восточном экономическом форуме. На выставке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет представлена электронная карта, с помощью которой инвестор сможет выбрать площадку под запуск сельскохозяйственных проектов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.
«Единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков, создать единые базы, унифицированные требования. Мы должны с умом подходить к распределению ресурсов, а не по принципу „где захотел, там и раскопал“», – заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
В настоящее время в геосервис загружены 1876 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области и Приморского края. По карте предприниматели смогут выбрать регион, посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео.
«Свободная земля предполагает постановку на кадастр и передачу инвесторам. Неиспользуемая земля – это такие участки, по которым заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения и дальнейшая передача земли другим инвесторам. Уже на данный момент мы обнаружили, что часть земли в ДФО не значится в кадастре, а часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров», – прокомментировал руководитель департамента управления проектами АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александр Павлов, добавив, что компания проведет инвентаризацию земель и в других дальневосточных регионах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
23.06.2016 Открытый аукцион по предоставлению рыбоводных участков Дальнего Востока проведут на втором ВЭФ
-
02.01.2019 Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отмечает день рождения
-
03.07.2019 В правительстве РФ предложили ввести tax free в аэропорту Владивостока
-
06.06.2018 Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов впервые посетил Владивосток
-
28.02.2017 30 процентов рыбоводных участков на Дальнем Востоке будут выставлены на торги в 2017 году​
-
11.07.2018 Глава Минвостокразвития Александр Козлов заставил чиновников чаще заглядывать в Instagram
Добавить комментарий