На ВЭФ-2019 будет представлен «банк сельхозземель»

Презентация нового сервиса пройдет на юбилейном пятом Восточном экономическом форуме. На выставке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет представлена электронная карта, с помощью которой инвестор сможет выбрать площадку под запуск сельскохозяйственных проектов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.

«Единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков, создать единые базы, унифицированные требования. Мы должны с умом подходить к распределению ресурсов, а не по принципу „где захотел, там и раскопал“», – заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В настоящее время в геосервис загружены 1876 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области и Приморского края. По карте предприниматели смогут выбрать регион, посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео.

«Свободная земля предполагает постановку на кадастр и передачу инвесторам. Неиспользуемая земля – это такие участки, по которым заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения и дальнейшая передача земли другим инвесторам. Уже на данный момент мы обнаружили, что часть земли в ДФО не значится в кадастре, а часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров», – прокомментировал руководитель департамента управления проектами АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Александр Павлов, добавив, что компания проведет инвентаризацию земель и в других дальневосточных регионах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]