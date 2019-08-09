Из-за сильного дождя в Находке затопило дорогу
9 августа в Находке в отдельных районах города подтоплены площадки, придомовые территории и дороги. Около 8 утра на проезжей части в микрорайоне Южный заглох и «утонул» Lexus, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
Большая лужа образовалась на проезжей части в Южном, в районе МФК «Находка Мега». Участок дороги затопило из-за сильных дождей, которые продолжаются уже второй день.
По словам горожан, на этом участке вода всегда стоит во время сильных дождей. Местные жители, зная ситуацию, ищут объездные пути. Некоторые с осторожностью продолжают движение, но даже джипам вода доходит до бампера.
Так, в потоке воды уже застрял автомобиль Lexus. На помощь «утонувшей» легковушке уже приехал Suzuki Escudo.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Находке в первой половине дня так же будет идти дождь, временами сильный (вероятность 100%).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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