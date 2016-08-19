На Спортивной набережной Владивостока во время ВЭФ пройдут праздничные мероприятия
Одной из культурных площадок во время Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября, станет набережная Спортивной гавани. Здесь запланировано проведение концертов и благотворительной акции.
«В связи с проведением праздничных мероприятий будут вводиться временные изменения организации дорожного движения на улице Батарейной с 5 по 8 сентября. Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать другие места для стоянки своих транспортных средств в указанные дни», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.
Так, ежедневно во время проведения ВЭФ во Владивостоке будут проходить концерты с участием лучших хореографических, инструментальных и вокальных коллективов Дальнего Востока. На 6 сентября на Спортивной набережной запланировано открытие Года индийской культуры, а на 8 сентября - проведение благотворительной акции «День доброго мороженого».
На улице Батарейной во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции и волонтеры. Здесь также установят временные знаки, запрещающие стоянку автомобилей на определённые часы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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