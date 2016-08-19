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На Спортивной набережной Владивостока во время ВЭФ пройдут праздничные мероприятия

На Спортивной набережной Владивостока во время ВЭФ пройдут праздничные мероприятия

Одной из культурных площадок во время Восточного экономического форума, который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября, станет набережная Спортивной гавани. Здесь запланировано проведение концертов и благотворительной акции.

«В связи с проведением праздничных мероприятий будут вводиться временные изменения организации дорожного движения на улице Батарейной с 5 по 8 сентября. Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать другие места для стоянки своих транспортных средств в указанные дни», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Так, ежедневно во время проведения ВЭФ во Владивостоке будут проходить концерты с участием лучших хореографических, инструментальных и вокальных коллективов Дальнего Востока. На 6 сентября на Спортивной набережной запланировано открытие Года индийской культуры, а на 8 сентября - проведение благотворительной акции «День доброго мороженого».

На улице Батарейной во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции и волонтеры. Здесь также установят временные знаки, запрещающие стоянку автомобилей на определённые часы.


 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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