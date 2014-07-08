15-летний подросток утонул во Владивостоке в районе Тихой

8 августа вечером компания подростков купалась на пляже в районе улицы Космонавтов во Владивостоке. Погодные условия были неблагоприятными. Один из подростков начал тонуть. Очевидец произошедшего, бросился спасать парня, но из-за сильного течения не смог доплыть до тонущего человека. Через 15-20 минут бездыханное тело прибило к берегу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @VLnews24. Прибывшие врачи констатировали биологическую смерть.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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