15-летний подросток утонул во Владивостоке в районе Тихой
8 августа вечером компания подростков купалась на пляже в районе улицы Космонавтов во Владивостоке. Погодные условия были неблагоприятными. Один из подростков начал тонуть. Очевидец произошедшего, бросился спасать парня, но из-за сильного течения не смог доплыть до тонущего человека. Через 15-20 минут бездыханное тело прибило к берегу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @VLnews24. Прибывшие врачи констатировали биологическую смерть.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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