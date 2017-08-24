Картина Боттичелли, кино под открытым небом и «Улица Дальнего Востока». Участников ВЭФ культурно просветят

Разнообразная культурная и экскурсионная программа подготовлена для гостей и участников V Восточного экономического форума, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВЭФ.

Гости ВЭФ смогут посетить ведущие музеи Владивостока, а также Приморский океанариум. В Приморской государственной картинной галерее, помимо постоянной экспозиции «Русское искусство XVI – нач. XX вв.», можно будет увидеть выставку античных ювелирных украшений «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа». В коллекции представлены редкие экспонаты – серьги, перстни, браслеты и ожерелья того времени. Кроме того, будет организована выставка одного шедевра – картины Федора Решетникова «Опять двойка» из собрания Государственной Третьяковской галереи.

В рамках Восточного экономического форума в Россию впервые привезут шедевр итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания флорентийской галереи Уффици. С 3 по 5 сентября картина будет выставлена на площадке Форума, а с 8 сентября все желающие смогут увидеть картину в Приморской государственной картинной галерее.

Концертно-театральная часть программы включает балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые состоятся на Приморской сцене Мариинского театра. 6 сентября на этой площадке пройдет торжественное открытие Дней культуры Индии в России. Кроме того, Приморская краевая филармония представит новую шоу-программу «Бродвей vs Голливуд» с участием эстрадных исполнителей, которые споют известные хиты.

На Спортивной набережной Владивостока пройдет II Фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока». В рамках мероприятия 5 сентября состоится фестиваль «Дни мира на Тихом океане», посвященный окончанию Второй мировой войны. 6–7 сентября для жителей и гостей города выступят ведущие творческие коллективы регионов Дальневосточного федерального округа. 8 сентября пройдут благотворительная акция и концерт «День доброго мороженого», организатором которых выступает фонд «Сохрани жизнь». Вырученные средства будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Одним из ключевых событий культурной программы станет выставка «Улица Дальнего Востока», где 11 регионов Дальнего Востока представят свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также в рамках выставки будет работать киноплощадка «Кино под открытым небом», на которой покажут фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче». 6 сентября на киноплощадке пройдет «Вечер индийского кино».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]