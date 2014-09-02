Две "красные" зоны осадков накроют Приморский край (видеокарта)
В конце предстоящей рабочей недели Приморский край накроет две зоны сильных осадков, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт windy.tv.
По предварительному прогнозу, сильные осадки начнутся днем 16 августа в юго-западных, западных районах, а также на восточном побережье края. Пик непогоды ожидается в Ольгинском районе, где выпадет не менее 75 мм осадков.
Во Владивостоке 16-17 августа с вероятностью 96% ожидается выпадение не менее 60 мм влаги, уточняет сайт Примпогода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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