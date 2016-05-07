Жара заставила работать уссурийский авторынок в режиме drive-in

На авторынке Уссурийска второй месяц лета 2019 года прошел совершенно обыкновенно, как обычный календарный месяц. Рынок наполнен очень хорошо, свободное место придется еще поискать. Машины очень неспешно, но стабильно продаются, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автопортал Drom.ru.

Жара и солнце, постоянная высокая влажность заставляют продавцов прятаться в машины под защиту кондиционера. Многие покупатели тоже перемещаются по рынку на машине – отличительная черта именно Уссурийского авторынка в том, что он drive-in*, да и это гораздо удобней.

Выбор машин очень хороший, почти все торговые площадки имеют и что-то яркое: от Honda N-one до Nissan Juke, Honda Vezel, и самый проверенный набор tasters' choice в основном ряду – Toyota Corolla Axio, Toyota Passo, Toyota Vitz, Toyota Aqua, Toyota Corolla Fielder, Toyota Probox/Succeed.

Ну, и как обычно, хорошая грядка из Toyota Probox/Succeed сразу в старом и новом кузове. Штук шесть-восемь подряд. Выбирай!

Основные покупатели – местные жители (это стабильно) и приезжие из Сибири и Якутии.

Примеры цен на машины за июль на автомобильном рынке Уссурийска

* - рынок, магазин, банк, мастерская и т.п.,где обслуживают клиентов прямо в автомобилях

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]