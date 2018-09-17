Новости Происшествия

Сегодня, 09:32
 

Трое приморцев совершили крупную кражу в строящемся кафедральном соборе Владивостока

Трое приморцев совершили крупную кражу в строящемся кафедральном соборе Владивостока

Фото: Владивостокская епархия

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении трёх местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Преступление совершено весной 2019 года. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, один из фигурантов, работавший в должности охранника строящегося объекта кафедрального собора, предложил двум своим знакомым похитить с территории охраняемого объекта катушки медной ленты.

Действуя согласно достигнутой договоренности, фигуранты в ночное время заехали на автомобиле на территорию объекта, где при помощи металлической трубы подняли и погрузили в салон автомобиля бухту (катушку) медной ленты (в количестве 2 штук), общей стоимостью свыше 380 тыс. рублей. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.

В ходе следствия часть похищенного установлена правоохранителями и возвращена собственнику.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.  

Следует отметить, что двое из злоумышленников ранее были судимы за совершение преступлений против собственности.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря