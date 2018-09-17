Трое приморцев совершили крупную кражу в строящемся кафедральном соборе Владивостока
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение в отношении трёх местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Преступление совершено весной 2019 года. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, один из фигурантов, работавший в должности охранника строящегося объекта кафедрального собора, предложил двум своим знакомым похитить с территории охраняемого объекта катушки медной ленты.
Действуя согласно достигнутой договоренности, фигуранты в ночное время заехали на автомобиле на территорию объекта, где при помощи металлической трубы подняли и погрузили в салон автомобиля бухту (катушку) медной ленты (в количестве 2 штук), общей стоимостью свыше 380 тыс. рублей. После этого злоумышленники скрылись с места преступления.
В ходе следствия часть похищенного установлена правоохранителями и возвращена собственнику.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следует отметить, что двое из злоумышленников ранее были судимы за совершение преступлений против собственности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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