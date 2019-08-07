"Это выгодно!": Ресторан "Гусь Карась" и база отдыха "Ренессанс"
Программа "Это выгодно!": Ресторан "Гусь Карась" и база отдыха "Ренессанс".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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