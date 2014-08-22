На время проведения ВЭФ во Владивостоке ограничат движение большегрузов
Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума с 2 по 7 сентября во Владивостоке будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осужденных и лиц, находящихся под стражей.
Запрет на движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы, на территории Владивостока будет действовать с 7 часов 2 сентября до 23 часов 59 минут 7 сентября. Также большегрузам запретят движение и парковку на острове Русский с 7 часов 3 сентября до 23 часов 59 минут 7 сентября.
Помимо этого, с 7 часов 3 сентября до 23 часов 59 минут 7 сентября будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова Русский.
Напомним, что 5-й Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его гостей ждет масштабная культурная и экскурсионная программа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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