ДРСК модернизирует систему электроснабжения приморского Фокино

Комплексная реконструкция сетей электроснабжения ЗАТО Фокино Приморского края включена в инвестиционную программу филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК». Это мероприятие позволит обеспечить устойчивое электроснабжение города и близлежащих населенных пунктов.

Как сообщает "Вести: Приморье", в последнее время от фокинцев постоянно поступают жалобы на остутствие света. Как сообщили в пресс-службе администрации края, основная причина частых отключений электричества в Фокино – повреждение оборудования кабельных линий. Практически все кабельные линии имеют срок эксплуатации выше нормативного. При ремонте выявляются участки кабеля с изоляцией без специальной пропитки, с глубокой коррозией брони и оболочки, наблюдаются нарушения технологии прокладки кабелей. Существующее состояние кабельных трасс приводит к повреждениям при сезонных подвижках грунта, воздействии грунтовых вод, механических (давление) и температурных воздействиях на кабель.

Для устойчивого электроснабжения города и близлежащих населенных пунктов необходима комплексная реконструкция сетей 6-10/0,4 киловатта. Эти работы включены в инвестиционную программу на 2019-2023 годы собственника сетей – филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК».

Сейчас инвестрограмма находится на согласовании в Минэнерго России, энергетики уже приступили к этой работе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]