Приморские врачи спасли жизнь матери и ребенку

Сложнейший в акушерской практике случай произошел в стенах третьего роддома Владивостока. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-служба КГБУЗ "ВКРД № 3" , 2 августа врачи Владивостокского клинического родильного дома №3 помогли жительнице Октябрьского района Марии Арсентьевой родить в срок здорового малыша и остаться в живых при сложном диагнозе предлежание и приращение плаценты. Кровопотеря при родах у пациентки составила 4600 мл. Отметим, что в среднем у взрослого человека циркулирует примерно около 5-6 литров крови.

Такой положительный исход явился результатом слаженных действий и профессионализма врачей роддома №3. По словам главного врача этого учреждения Светланы Сагайдачной, не малый вклад внесли и сельские доктора, которые вовремя диагностировали акушерскую патологию, возникшую из-за осложнения, предшествующего кесареву сечению, и сразу же направили женщину в дальневосточную столицу.

"Операционная бригада состояла из заместителя главного врача и двух заведующих отделениями. Все врачи высшей категории, владеющие всеми методами оперативных вмешательств в акушерстве. Кровь пациентки собиралась аппаратом селсейвер и после обработки ее вернули нашей роженице Марии в количестве 1600 мл. Кроме того использовали донорскую кровь и плазму", – рассказала Светлана Сагайдачная, главврач роддома №3.

В итоге операции 2 августа на свет появилась девочка Вера, весом 2 кг 900 г при росте 48 см. Сегодня она и ее мама находятся в послеродовом отделении, в отдельной палате. Отметим, что роженица Мария также чувствует себя хорошо.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]