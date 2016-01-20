13 августа Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), празднует совершеннолетие. Предприятию исполняется 18 лет.

C 2009 года РТРС занимался проектом, не имеющим аналогов в мире, - созданием крупнейшей сети наземного эфирного вещания.

Программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», признана Правительством одной из наиболее высокоэффективных среди государственных программ.

Специалисты РТРС создали высокотехнологичную сеть цифрового эфирного телевещания, состоящую из 5040 передающих станций с телебашнями. Их суммарная высота — 259 км (479 Останкинских телебашен). 3696 передающих станций были построены с нуля.

На начало реализации Программы 44 процента жителей России принимали не больше четырех телеканалов, 27 процентов – один-два телеканала. Всего лишь треть населения смотрела пять и более программ. Уже к концу 2018 года 98,4 процентам населения России были доступны уже 20 телеканалов и три радиостанции. Две трети населения получили возможность смотреть в пять раз больше телеканалов, чем было до этого. Показатель по охвату жителей 20-ю телеканалами перевыполнен на 0,3 процента.

Охват цифровым вещанием населения России на полпроцента выше, чем в Испании (98 процентов), на три с половиной процента выше, чем во Франции (95 процентов), и на пять с половиной процентов выше, чем в Португалии (92,7 процента).



Цифровая эфирная телесеть охватила сигналом двух мультиплексов 140 тысяч населенных пунктов. Чтобы в сети заработали 10 080 передатчиков, с момента подписания федеральной целевой программы в декабре 2009 года и до конца 2018 года, то есть в течение девяти лет, без каникул и выходных, РТРС каждые 8 часов вводил в эксплуатацию новый передатчик, или 3 передатчика в сутки.

Площадь покрытия эфирным сигналом в России равна 47 территориям Германии или 171 Южной Кореи.

По сложности природно-климатических условий, рельефа и геологии нет территории, сравнимой с Россией. 90% бюджета строительства были потрачены на охват цифровым телесигналом всего 40% жителей России, проживающих в небольших населенных пунктах, в удаленных и труднодоступных районах с низкой плотностью населения.

На Камчатке среднее расстояние от Петропавловска-Камчатского до объектов – 400 км. В Хабаровском крае среднее расстояние объектов от Хабаровска 450 км, а самый удаленный объект находится на расстоянии 2250 км. В Якутии многие передающие станции возводились на расстоянии от двух до 2,7 тысячи километров от административного центра.

В феврале, апреле и июне 2019 года 64 региона России полностью перешли на цифровое эфирное телевидение. Всего было отключено 12 170 передатчиков. 14 октября аналоговое вещание прекратится еще в 21 субъекте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]