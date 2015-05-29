Жители поселка Трудовое будут получать горячую воду без перебоев

В котельной Трудового установят новое оборудование. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации г. Владивостока, до 15 ноября в котельной № 61 поселка Трудовое установят новый паровой котёл и другое оборудование, которое обеспечит подачу горячей воды в жилые дома этого населенного пункта круглогодично. О реконструкции поселковой котельной жителям Трудового рассказали на встрече с представителями мэрии и компании-подрядчика.

Главной темой встречи с жителями посёлка Трудовое, который является частью Владивостокского городского округа, стал вопрос горячего водоснабжения (ГВС) в летний период. Руководил мероприятием начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко. Также во встрече приняли участие депутат городской думы Николай Голояд, представители теплоснабжающей организации КГУП «Примтеплоэнерго», подрядной организации ООО «ВекторСтрой» и ООО «Управляющая компания «Трудовое».

На сегодняшний день в котельной № 61 установлены три паровых котла с минимальной производительностью 12 Гкал/час. Для такого оборудования минимальная загрузка должна составлять не менее 30 – 40 % от заявленной мощности, то есть около 4 Гкал/час. По словам специалистов, при работе котла с нагрузкой ниже 30 % происходит коррозия нагревающих элементов. Это в свою очередь может привести к резкому снижению циркуляции воды в системе, а значит – к перегреву и аварийному выходу котла из строя.

«Приборным учётом была зафиксирована нагрузка на сети горячего водоснабжения посёлка в летний период. Она не превышает 3 Гкал/час, что ниже минимально допустимых значений для работы котла, установленного на поселковой котельной. При этом работа парового котла мощностью 12 Гкал/час для обеспечения посёлка горячей водой даже с минимальной загрузкой в 30 % может привести к выходу оборудования из строя. В таких условиях себестоимость обеспечения посёлка ГВС в летний период кратно превышает экономически обоснованный тариф», – пояснили представители управляющей компании.

На сегодняшний день в посёлке Трудовое в 77 жилых домах, подключённых к коммунальным услугам, проживает 7980 человек. Для бесперебойного снабжения горячей водой жителей посёлка в администрации города было принято решение о реконструкции котельной № 61. Средства на эти социально-важные работы выделены из бюджетов города и края.

Работы по реконструкции котельной № 61 проведёт компания «ВекторСтрой. Планируемое время завершение реконструкции котельной – 15 ноября.

По условиям контракта в котельной установят новый паровой котёл модели 10-14ГМ-О, вентилятор ВИР400№ 6,3. Помимо этого, будут смонтированы рама под чугунный экономайзер ЭБ-2-236И, дымосос ДН-10м-1500, пластинчатый пароводяной подогреватель мощностью 5 Гкал/час, воздуховод, газоходы, а также трубопроводы воды, пара и дренажа.

Реконструкция котельной с заменой котла позволит повысить КПД работы котлоагрегатов, минимизировать потери тепловой энергии, снизить расход электроэнергии за счет применения котла меньшей мощности, которая соответствует необходимой нагрузке. Также это позволит снизить затраты на топливо. Но самое главное, что реконструкция позволит обеспечить бесперебойную подачу горячей воды жителям посёлка Трудовое.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]