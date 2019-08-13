"Приморье без наркотиков": Как жители края могут помочь в борьбе с наркоугрозой
"Приморье без наркотиков": Как жители края могут помочь в борьбе с наркоугрозой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
05.07.2019 Программа «Приморье без наркотиков»: В крае падает число смертей от наркотиков
-
23.04.2018 Программа «Приморье без наркотиков»: Помочь бороться с наркотиками могут все приморцы
-
16.04.2016 Жители поселка Новый собирают деньги на лечение от рака для директора школы Михаила Скобенко
-
29.07.2015 Сотрудники Уссурийской таможни обнаружили наркотики в посылке
-
20.05.2014 «Горячие линии» по вопросам борьбы с наркоманией работают в Приморье
-
13.02.2014 Молодой человек совершил суицид из-за непреодолимой тяги к 'спайсам'
Добавить комментарий