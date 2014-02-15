ФСБ и ГИБДД проверяют машины на въезде на Русский остров

14 августа во Владивостоке образовалась двухкилометровая пробка по пути на Русский остров. Сотрудники ФСБ и ГИБДД выборочно проверяют документы у водителей и осматривают машины возле кругового перекрестка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, с утра на Русском мосту перед въездом на остров образовалась внушительная пробка. Водители машин вынуждены стоять по 40 минут практически от начала моста у мыса Назимова до кругового перекрестка на острове.

Инспекторы ГИБДД выборочно останавливают автомобили, после чего к водителям подходят сотрудники ФСБ, которые интересуются целью посещения Русского острова и проверяют паспорта. Также в случае необходимости проводится осмотр салонов транспортных средств.

В эти минуты можно заметить активность сотрудников силовых структур и на территории кампуса ДВФУ, где через три недели начнется V Восточный экономический форум. Кроме того, очевидцы сообщают о проверках на базах отдыха на острове. Накануне документы у отдыхающих и сотрудников проверяли на базах «Американка» и «Россиянка».

Напомним, ранее оперативный штаб НАК сообщал, что с 13 по 16 августа на Русском будут проводиться антитеррористические учения, к которым привлекут сотрудников силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края. Силовики просили горожан отнестись с пониманием к необходимости проведения учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и оставаться бдительными в повседневной жизни.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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