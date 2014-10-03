Оба участника лобового ДТП во Владивостоке привлечены к ответственности

В районе дома № 28А на Партизанском проспекте 30-летний водитель автомашины "Тойота Глория" при движении с улицы Алеутской в направлении проспекта Красного Знамени выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Сузуки Эскудо" под управлением 41-летнего мужчины. От удара "Тойота" выехала на тротуар, после чего остановилась. В результате ДТП никто из его участников не пострадал.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД УМВД по г. Владивостоку, за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения транспортных средств в отношении водителя "Тойоты", составлен административный материал по ч.1 статьи 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам). Санкция статьи предусматривает наказание в виде денежного штрафа в сумме 1 500 рублей. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и невыполнение правил, предписанных требованиями разметки проезжей части.

В ходе проверки выявлено, что более, чем на 20 км/ч. Автомобилист привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка. Выясняются подробные причины и обстоятельства ДТП.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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