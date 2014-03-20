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Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Приморье

Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Приморье

В предстоящие выходные дни небольшие и умеренные дожди сохранятся местами преимущественно в западной половине Приморского края, которая будет находиться под влиянием циклона, заполняющегося над северо-востоком Китая. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", на восток Приморья вновь распространится гребень охотского антициклона. Существенных осадков здесь не ожидается, но в прибрежных районах местами возможна слабая морось.

Несмотря на уменьшение осадков, существенного повышения дневных температур ожидать не следует: на Приморье начнёт поступать более холодная воздушная масса с Охотского моря. Поэтому в континентальных районах в дневные часы воздух прогреется до +22…+27 °С, в прибрежных районах фон дневных температур составит +15…+20 °С. Ночные температуры сохранятся в пределах +17…+22 °С, на востоке края ночи будут прохладней: от +11 °С до +16 °С.

Во Владивостоке погодные условия будут отличаться. В субботу погода обещает быть неплохой. Дождь, который будет идти в последний рабочий день, ночью закончится, и большую часть дня простоит без осадков. Небольшой дождь может начаться только вечером. Температурный фон повысится: ночью +19…+21 °С, днём +22…+26 °С. После обеда усилится юго-восточный ветер, температура воздуха начнёт падать. В воскресенье погода ухудшится: пасмурно и дождливо, сильный юго-восточный ветер. Похолодает: ночью +16…+19 °С, днём +18…+21 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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