Новости Общество Происшествия

Сегодня, 15:10
 

Жуткая авария произошла под Раздольным на трассе Владивосток-Уссурийск

Жуткая авария произошла под Раздольным на трассе Владивосток-Уссурийск

Несколько минут назад в Приморье на федеральной трассе А-181 "Уссури" произошла автоавария недалёко от села Раздольного Надеждинского района Приморья, сообщают подписчики WhatsApp "Вести: Приморье".

О причинах и пострадавших пока не сообщается, но, судя по фотографиям, легковой автомобиль получил катастрофические механические повреждения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря