Жуткая авария произошла под Раздольным на трассе Владивосток-Уссурийск

Несколько минут назад в Приморье на федеральной трассе А-181 "Уссури" произошла автоавария недалёко от села Раздольного Надеждинского района Приморья, сообщают подписчики WhatsApp "Вести: Приморье".

О причинах и пострадавших пока не сообщается, но, судя по фотографиям, легковой автомобиль получил катастрофические механические повреждения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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