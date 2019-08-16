Синоптики резко ухудшили прогноз для южного Приморья (видеокарта)
Вечером 16 августа "красная зона" осадков накроет западное побережье Уссурийского залива на юге Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту windy.tv.
Судя по только что появившимся данным, с 18 до 24 часов в районе Фокино, Большого Камня, Дуная разразится ливень интенсивностью не менее 50 миллиметров за 6 часов и менее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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