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Синоптики резко ухудшили прогноз для южного Приморья (видеокарта)

Синоптики резко ухудшили прогноз для южного Приморья (видеокарта)

Вечером 16 августа "красная зона" осадков накроет западное побережье Уссурийского залива на юге Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту windy.tv.

Судя по только что появившимся данным, с 18 до 24 часов в районе Фокино, Большого Камня, Дуная разразится ливень интенсивностью не менее 50 миллиметров за 6 часов и менее.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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