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Анонс на 18 августа

18 августа г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток - ФК «Факел» Воронеж. 9 тур ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020 гг.

18 августа о. Русский, территория Пороховых погребов № 13. Городская мультиспортивная гонка (сап 1 км - плавание 500 м - велозаезд 25 км - бег 8 км). 

18 августа Приморский край. Открытое Первенство Приморского края по лыжероллерам (по назначению).

18 августа - День Воздушного Флота России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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