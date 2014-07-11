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В Приморье устанавливается личность мужчины, сбитого грузовым поездом

В Приморье устанавливается личность мужчины, сбитого грузовым поездом

Фото: Линейный отдел МВД России  на ст. Уссурийск

Линейным отделом МВД России  на ст. Уссурийск устанавливается личность мужчины, смертельно травмированного  грузовым поездом  на территории  муниципального городского округа  «Спасск-Дальний»  в районе улицы Советской, 45, на 9049 километре перегона станций «Спасск-Дальний – Старый ключ».

Его приметы:  возраст 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, славянской внешности,  волосы  чёрные, был одет в черное трико  с надписью «З Норд-фейс», тёмно-синюю футболку с узором.

Граждан,  обладающих информацией  о  пострадавшем, просят сообщить о нём  в дежурную часть  ЛО МВД России на ст.Уссурийск по телефонам: 8 (4234)25-21-12,   89992965800.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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