В Приморье устанавливается личность мужчины, сбитого грузовым поездом

Линейным отделом МВД России на ст. Уссурийск устанавливается личность мужчины, смертельно травмированного грузовым поездом на территории муниципального городского округа «Спасск-Дальний» в районе улицы Советской, 45, на 9049 километре перегона станций «Спасск-Дальний – Старый ключ».

Его приметы: возраст 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, славянской внешности, волосы чёрные, был одет в черное трико с надписью «З Норд-фейс», тёмно-синюю футболку с узором.

Граждан, обладающих информацией о пострадавшем, просят сообщить о нём в дежурную часть ЛО МВД России на ст.Уссурийск по телефонам: 8 (4234)25-21-12, 89992965800.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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