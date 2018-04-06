Для граждан, имеющих долги перед бюджетом, продолжает действовать запрет на выезд за пределы страны

ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока напоминает жителям края о том, что сроки уплаты имущественных налогов за 2017 год давно прошли. Однако не все жители края исполнили конституционную обязанность по уплате налогов, - сообщил советник государственной гражданской службы РФ II класса Е.А. Киричук.

Порядок взыскания задолженности таков. В адрес налогоплательщика направляется налоговое уведомление на уплату имущественных налогов. Оплатить налоги нужно в четко указанные сроки, не позднее 1 декабря. Неисполнение обязанности по уплате налогов является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога.

По истечении срока, указанного в требовании, налоговые органы обращаются в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет имущества должника, с последующей передачей судебного акта в службу судебных приставов. В свою очередь, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление об ограничении на выезд гражданина за пределы Российской Федерации.

Сотрудниками налоговой службы Приморья в текущем году направлено более 58 тысяч заявлений в судебные органы о выдаче судебных приказов на взыскание налоговой задолженности с физических лиц, на сумму свыше 621 млн. рублей.

В результате применения мер принудительного взыскания, предусмотренного законодательством, за текущий год задолженность физических лиц по платежам в бюджетную систему Российской Федерации на территории Приморского края сократилась на 935 млн. рублей.

Оплатить задолженность по имущественным налогам очень просто:



Посетить налоговую инспекцию (или МФЦ) лично.



Через Портал госуслуг (www.gosuslugi.ru).



Через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика» (https://lkfl.nalog.ru/lk/), расположенный на сайте ФНС России (www. nalog.ru).



В мобильном приложении «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» найти по названию «Налоги ФЛ».



Через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн» или платежные терминалы Сбербанка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]